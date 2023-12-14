Hastane yemeğinde ‘salyangoz’ çıktı iddiasıyla ilgili önemli gelişme

Kaynak: İHA
Hastane yemeğinde ‘salyangoz’ çıktı iddiasıyla ilgili önemli gelişme
Amasya’da hastane yemeğinde ‘salyangoz’ çıktı iddiasına soruşturma geldi.

Amasya’da hastanede personel ile hastalara dağıtılan yemekten 'salyangoz' çıktığı öne sürüldü.

Yemeğin tepki çeken fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. Amasya İl Sağlık Müdürlüğü’nün iddialarla ilgili idari soruşturma başlatacağı ifade edildi.

Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün akşam personel ve hastalar içinde fasulye yemeği de bulunan menüden yediği bildirildi.

Çalışanlardan birisi yemeğin piştiği kazandan salyangoz çıktığını iddia ederek fotoğrafını çekip Türk Sağlık-Sen Amasya Şubesi yöneticilerine bildirdi. Yemeğin fotoğrafı sendikanın sosyal medya hesabından paylaşılması dikkat çekti.

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Tepki gösterdiği konuyla ilgili araştırma yapılmasını isteyen Türk Sağlık-Sen Şube Başkanı Şemsettin Dümen, “Bu Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya benziyor. İdareciler daha önce de hiçbir önlem almamışlardır. Bu son noktadır” sözlerini kullandı.

Bin 800’ü personel olmak üzere yaklaşık 2 bin 500 kişinin hastane yemekhanesinde çalışanlar tarafından günlük yapılan yemeklerden yediğini anlatan Şemsettin Dümen şunları söyledi:

“Önlem alınmazsa konuyu sağlık çalışanları olarak yargıya taşıyacağız. Bu durum sadece çalışanların değil bütün Amasya’nın sağlığını etkiliyor. Aynı yemekten hastalarımız da, refakatçiler de yiyor”

Amasya İl Sağlık Müdürü Dr. Dursun Koç ise yaptığı yazılı açıklamada, “Gerekli soruşturma yapılıp sonucunda kusuru ve ihmali olanlara gerekli cezai işlemler yapılacaktır. Adli ve idari tüm soruşturmalar yapılacak ve gerekli önlemler alınacaktır” ifadelerini kullandı.

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