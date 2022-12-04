﻿Kuşoğlu; Yakın bir zamanda ekonomide yıkım yaşanacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin devre dışı bırakılmasının çok çarpıcı örneği Plan ve Bütçe Komisyonunda yaşandı.

"Kanun, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bilgilendirme yapmasını yılda 2 kere neden istiyor? Neden? Bu laf olsun diye yapılan bir iş değil; Merkez Bankası bağımsızdır çünkü" diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Merkez Bankası Başkanına çok çarpıcı sorular sordu ve eleştiriler yaptı. Özetliyorum:

-Sayın Başkanım? 19,58'den 85,5'e çıktı enflasyon. Gerekçesi nedir, anladınız mı? Nedir sorun anlayabildiniz mi?

-"Şirket olduğu için kâr zararını açıklamaz" diyorsunuz. Ne demek şirkettir? Tam tersine, açıklar. Merkez Bankası en fazla halka açık şirkettir ya!

-1211 sayılı yasa diyor ki: "Yılda 2 kere gider, Meclise hesap verir, bütün bunları açıklar."

-Dalga mı geçiyorsunuz? Biz millet adına buradayız arkadaşlar ya! Biz gidip cephede ölmeyeceğiz, bu millete hesabını burada vereceğiz.

-Memlekete milliyetçiliğimizi, vatanseverliğimizi, yurtseverliğimizi burada göstereceğiz, ahlakımızı, dürüstlüğümüzü burada göstereceğiz. Allah aşkına, yapmayalım.

-"Kur korumalı mevduat hesabı" dediğimiz, parası olan o 1 milyon 279 bin hesap var.

-Bu hesaplar belki 500 bin kişi belki 1 milyon kişinin hesabına bütçeden bir transfer yapılıyor. Maliye Bakanının açıkladığı 94 milyardı.

-Alınmayan kambiyo kârları ve vergileri var. Herhâlde 30-40 milyar da onlar tutuyor yani 130-140 milyara geliyor.

-Yıl sonu itibarıyla bu rakam büyüyecek.

-Devlet bütçesinden belki en fazla 1 milyon kişiye, bir aktarmada bulunuluyor. Bunun hesabını soruyoruz.

-Niye Merkez Bankası bunun hesabını veremesin?

-Kur korumalı mevduat hesabı; bunun dövizi aşan miktarıyla ilgili "Ben teminat veriyorum, üstünü ben ödeyeceğim" diyemezsiniz.

-Niye diyemezsiniz? O da Merkez Bankası Kanunu'nun 56'ncı maddesinde "Banka, bu Kanunla yetki verilen işlemler dışında avans veremez, kefil olamaz ve doğrudan kendisi ile ilgili işlemler dışında teminat veremez" deniyor.

-Siz kefil oluyorsunuz, teminat veriyorsunuz.

-Bu, kur korumalı mevduat hesabıyla ilgili yaptığınız işlem, kendi yasanıza aykırıdır; yanlış işlem yapıyorsunuz.

-Bu nedenle de açıklamıyorsunuz.

-Milletten neyi saklıyoruz ya? Devletin nesini milletten saklıyoruz? Allah aşkına ya!

-Başkanım, buna müsaade etmemesi gereken sizsiniz öncelikle 1'inci partinin Başkanı ve üyeleri olarak değerli arkadaşlarımdır; öncelikle bu sorumluluk sizdedir, bu Meclisin itibarını koruma sorumluluğu sizdedir, saat o saattir.

-"Yüzde 49 Türk lirası mevduat hesapları var" diyorsunuz.

-Kur korumalı mevduat hesabıyla birlikte nasıl öyle bir rakam söz konusu olabilir?

-Türk lirası hesabımın dövize endeksli olmasını isteyeceğim, buna da "lira" diyeceğim. Olur mu öyle şey?

-Bütün dünya ekonomi bilimine göre faizini yükseltiyor, enflasyonun üzerinde faiz veriyorken siz neden şimdi sıkıştırdınız.

-Yakın bir zamanda, seçim öncesi veya sonrası ekonomide bir yıkım yaşanacak.

-Bu memleket hepimizin. Sorun nedir, sıkıntı nedir, bilmek zorundayız.

-Çok büyük bir yıkım görüyorum, bu seçimlere yakın veya seçim sonrası.

-Bu şekilde devam etmesi, bu ekonomi politikalarıyla, para politikasıyla devam etmesi mümkün değil.

-Bildiğim kadarıyla siz de birçok şekline karşısınız yapılan uygulamaların, maliye politikasının; bunlar doğru işler değil.

-Depo hesapları söz konusu. Bu, depo hesapları nedir, maliyetleri nelerdir? Bizlere bunların açıklanmasının ne mahzuru vardır?

-Bunların Türkiye'ye bir maliyeti var, bu millete bir maliyeti var.

-Bunları öğrenmemizin ne mahzuru var?

-Büyük bir karmaşa var ki Merkez Bankası'nın çıkarması gereken birçok tebliği, açıklamayı BDDK yapıyor.

-BDDK'nın yapması gerekenleri Merkez Bankası yapıyor, birbirine girmiş vaziyette.

-Kurumsallaşmayla ilgili büyük sorunlar görüyorum ve konuşamayacak olmak da beni üzüyor.

-Sayın Başkanım, bugün tarihî bir günü yaşıyoruz. Bu bilgi vermemenin sorumluluğu, bu millete, bu devlet kurumunun bilgi vermemesinin sorumluluğu ve Meclis'in itibarı sizin elinizdedir, ona göre...

-Bakın, bugün tarihî bir gün oldu.

-Bir devletin milletine hesap vermemesinin bir örneğini yaşadık, çok üzüldüm.

-Bunu samimi olarak söylüyorum, çok üzüldüm ve aranızdan bunu destekleyenler de çıkarsa üzülürüm…

Değerli okurlarım,

17 yıl devlet memurluğu yapan Kuşoğlu 15 yıl özel sektörde çalıştıktan sonra 11 yıldır da CHP milletvekili olarak Meclis'te Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliği yapıyor.

Meclis bütçesi görüşülürken Başkan Mustafa Şentop'un, "Merkez Bankası Başkanı ile görüştüm, komisyona gelip bilgi verecek" demesine rağmen Şahap Kavcıoğlu'nun sorulara yanıt vermediğini vurgulayan Kuşoğlu dedi ki;

- "Merkez Bankası Başkanı gerçekleri Meclis'ten saklıyor, milletten saklıyor. AK Parti milletvekili Uğur Aydemir, 'Her bilgi verilmez' diyor. Meclisin itibarsızlaştırılmasına tepki gösterip tüm muhalefet partileri olarak komisyonu terk ettik…"

Milletvekillerinden saklanan, gizlenen ekonomik verilerin olması gösteriyor ki;

-Battı balık yan gider…