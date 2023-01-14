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Kütahya Tavşanlı SYDV geçici işçi alacak

Kütahya Tavşanlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde büro görevlisi olarak istihdam etmek üzere geçici 2 işçi alacak. Son başvuru tarihi 19 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 16:42
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Kütahya Tavşanlı SYDV geçici işçi alacak

Kütahya Tavşanlı SYDV geçici işçi alacak
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İŞKUR'da yer alan ilana göre; Kütahya Tavşanlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde büro görevlisi olarak istihdam etmek üzere geçici 2 işçi alacak. Son başvuru tarihi 19 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI
GENEL ŞARTLAR

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3- 18 yaşını bitirmiş olmak ve 40 yaşını doldurmamış olmak

4- Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak

6- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, FETÖ/PDY, PKK vb diğer terör örgütleri ile faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmamak,

7- Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak, sosyal iletişim becerisine sahip olmak

8- Üniversitelerin 4 yıllık Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim, Sosyal Hizmetler ile Maliye, İktisat, İşletme, Büro Yönetimi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak,

9- Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan geçerli Kamu Personel Seçme Sınavından (2021-2022 yılları) KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almak

ÖZEL ŞARTLAR
 

1- Başvuru tarihi itibariyle en az 1 (bir) yıldır Tavşanlı İlçesinde ikamet ediyor olmak,

2- En az B sınıfı sürücü belgesine ve aktif sürüş kabiliyetine sahip olmak

3- İyi derecede bilgisayar işletmenliği/operatörlüğü bilgisine sahip olmak veya bu programları kullanabildiğine dair sertifika sahibi olmak,

4-Saha çalışmalarına ve ekip çalışmalarına elverişli olmak,

5- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak (Sadece işe alımı uygun bulunan adaylardan tam teşekküllü hastaneden sağlık kurulu raporu istenilecektir.)

6-Öğrenmeye, sürekli gelişime açık olmaya, belirli vizyon ve görev sorumluluğu bilinci içerisinde disiplinli çalışma alışkanlığına, devlet vakarına ve ciddiyetine yakışan ahlak ve tutuma sahip olmak

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