Kütahya ve İstanbul'da suç örgütü operasyonu: 10 tutuklama

Kütahya merkezli iki ilde suç örgütüne yönelik operasyonda, gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı. Operasyon çerçevesinde yapılan aramalarda 3 adet tabanca 18 adet fişek, toplam değeri 272 bin TL olan 10 adet senet ele geçirildi.

KAYNAK: İHA
Kütahya ve İstanbul'da suç örgütü operasyonu: 10 tutuklama

İl genelinde Kütahya Siber Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ile yapılan müşterek çalışmalarda "örgütlü suçlar ve nitelikli yağma" suçlarının önlenmesine yönelik projeli dosya çerçevesinde teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde 22 Kasım ve 26 Kasım 2023 tarihlerinde Kütahya merkezli Kütahya merkez ve İstanbul’da operasyon yapıldı.

Yapılan aramalarda 3 adet tabanca 18 adet fişek, toplam değeri 272 bin TL olan 10 adet senet ele geçirildi. Ayrıca toplam değerleri 3 Milyon TL olan 1 adet ev ve 1 adet otomobile suçtan elde edilen gelir çerçevesinde el konuldu. Müşteki olabileceği değerlendirilen 25 şahıs tespit edilip, ifadeleri alındı.

Soruşturma çerçevesinde adli makamlara sevk edilen 12 şüpheli şahıstan H.B. ve K.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, O.K., A.K., İ.E., S.İ., Y.T., K.D.,R.K., A.A., B.K. ve E.D.G. isimli şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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