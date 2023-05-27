Kütahya’da 62 operasyonda 107 şüpheli yakalandı

Kütahya’da 3 ayda yapılan 62 operasyonda 107 şüpheli yakalandı.

Kütahya’da 62 operasyonda 107 şüpheli yakalandı

İHA’nın haberine göre, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Mart, Nisan ve Mayıs ayları içerisinde yapılan operasyonlar sonucunda, 122 gram metamfetamin, 131 gram esrar, 1 adet extacy, 4 adet ecza hap, 11 kök kenevir, 16 gram kenevir tohumu, 44 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 71 adet sikke, 30 adet tarihi eser, 13 adet detektör, 532 paket kaçak sigara, 105 bin 201 adet makaron, 35 kilo tütün, 6 adet tabanca, 88 adet tabanca mühimmatı ele geçirildi.

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“TERÖR OLAYLARINDA AZALMA”

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanı içerisinde terör olaylarını önlemeye yönelik olarak yapılan uygulamalar, denetimler ve kontrolleri içeren çalışmalar sonucunda, 2023 Yılı 25 Mayıs itibariyle 2022 yılının aynı dönemi ile yapılan karşılaştırmada, terör olaylarında yüzde 11, planlı operasyon sayısı yüzde 27, yakalanan şahıs sayısı yüzde 11, tutuklanan şahıs sayısı yüzde 50, adli kontrol alan şahıs sayısı yüzde 50 ve adli makamlardan serbest kalan şahıs sayısı yüzde 4 azaldı.
Yapılan çalışmalarda, 16 planlı operasyon faaliyeti icra edildi, 2 kişi tutuklandı, 32 kişi gözaltına alındı, 3 kişinin yurt dışına çıkışı yasaklandı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 27 kişi adli makamlara sevk edildi ve ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı, 9 sosyal medya hesabına "Sosyal Medya Üzerinden Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan işlem yapıldı.
1 Ocak 2023 ile 20 Mayıs 2023 tarihleri arasında Kütahya’da çeşitli suçlardan aranan 32 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

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