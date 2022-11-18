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Kütahya'da çatı katı yangını korkuttu

Kütahya'da 4 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 12:02
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Kütahya'da çatı katı yangını

Kütahya'da çatı katı yangını korkuttu
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Kütahya’nın Gediz İlçesinde bugün sabah saatlerinde 4 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre Saygılar Mahallesi Saygılar Caddesi üzerinde bulunan M.Ş.'ye ait 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Dumandan etkilenen ve yalnız yaşayan M.Ş. itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi.

Gediz Belediyesi İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Yangın çevre binalara ve alt katlara sıçramadan söndürülürken, çatı katında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Polis yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.


(Kaynak: İHA)

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