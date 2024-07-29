Kütahya'da katilam gibi kaza. 1 ölü 8 yaralı

Kaynak: AA
Kütahya'da katilam gibi kaza. 1 ölü 8 yaralı

Kütahya'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında dört aracın karışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Olay, Siner Mahallesi yakınlarındaki Kütahya Organize Sanayi Bölgesi yolunda gerçekleşti. Henüz sürücüleri belirlenemeyen 34 ENB 843 plakalı hafif ticari araç, 43 DZ 701 plakalı kamyonet, 43 SD 268 plakalı otomobil ve 43 ND 589 plakalı otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Kazanın ardından 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu, 43 DZ 701 plakalı kamyonette bulunan Ramazan K'nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yaralanan Mustafa Hakan G, Fahrettin Kerim M, Murat A, Ahmet Ö, Ramazan D, Şahin S, İsmail Ç. ve Cemalettin A, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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