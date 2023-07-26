Kütahya'da orman yangını

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Balıköy beldesinde orman yangını çıktı. Yangına 3 saattir havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

KAYNAK: İHA
Kütahya'da orman yangını

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Balıköy beldesi Gevrekler köyü yakınlarındaki ormanda çıkan yangın, geniş bir alana yayılarak devam ediyor.

Ekipler, 7 farklı noktada devam eden yangına müdahale ederken, alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek, yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Aydınlar Köyü tahliye edilirken, Erikli Köyü’nde de tahliye çalışmaları sürüyor. Yangına müdahale eden Orman İşletme Müdürlüğü personellerinden biri dumandan etkilenirken, 2 kişinin kolunda ise yanık oluştu. 3 kişiye bölgede bulunan ambulanslarda sağlık ekiplerince müdahale edildi.

VALİ ÇELİK, BÖLGEDE ÇALIŞMALARI TAKİP ETTİ

Öte yandan bölgeye sevk edilen bir Yangın söndürme helikopteri de saat 18.00 itibarıyla havadan müdahaleye başladı. Kütahya Valisi Ali Çelik de bölgeye giderek hem çalışmaları yerinde takip etti hem de karadan müdahale ekiplerine yardım etti.

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