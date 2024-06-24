Kütahya'da orman yangını

Kütahya'nın Akçemiç köyü yakınlarında bulunan ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı.

Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 1 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Olay, Güroluk mevkiindeki ormanlık alanda yükselen dumanların vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle gerçekleşti. İhbar üzerine bölgeye ilk müdahale ekibi, arazöz, su ikmal aracı, iki helikopter ve itfaiye araçları sevk edildi.

Yangın, ekiplerin hızlı ve etkin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Yangında yaklaşık 1 hektarlık karaçam ormanının zarar gördüğü öğrenildi.

Yangının neden çıktığına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Yetkililer tarafından yangının sebebine ilişkin inceleme başlatıldığı bildirildi.

Yangının kontrol altına alınmasında emeği geçen tüm ekiplere teşekkür edilirken, ormanların korunması için vatandaşların dikkatli olması ve herhangi bir yangın gördüklerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları istendi.