﻿Süt götürdüğü evin sahibi tarafından vuruldu

Olay, Gediz ilçesine bağlı Köpenez köyünde meydana geldi. Hayvancılık yapan Mehmet Akpınar, kendisine sipariş veren Halil A.'nın evine süt götürdü.

Mehmet Akpınar, Halil A. tarafından henüz belirlenemeyen nedenle tabancayla vurulması sonucu ağır yaralandı.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Akpınar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. (DHA)