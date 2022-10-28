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  • Biri çocuk 3 kişiyi silahla yaraladı. 30’un üzerinde suç kaydı çıkan saldırgan serbest bırakıldı 

Biri çocuk 3 kişiyi silahla yaraladı. 30’un üzerinde suç kaydı çıkan saldırgan serbest bırakıldı 

İstanbul Arnavutköy'de biri çocuk 3 kişiyi silahla yaralayan saldırgan polis tarafından yakalandı. 30'dan fazla suç kaydı bulunan saldırgan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 10:45
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Biri çocuk 3 kişiyi silahla vurarak yaraladı; 30’un üzerinde suç kaydı çıktı. Bu saldırgan serbest bırakıldı 

Biri çocuk 3 kişiyi silahla yaraladı. 30’un üzerinde suç kaydı çıkan saldırgan serbest bırakıldı 
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İstanbul Arnavutköy'de park yüzünden tartıştığı biri çocuk 3 kişiyi silahla vurarak yaralayan saldırgan yakaladı. 30'un üzerinde suç kaydı olduğu anlaşılan F.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. F.A, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.  

Olay salı günü Arnavutköy'de yaşandı. Aracını bir iş yerinin önüne park etmek isteyen sürücü ile esnaf arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Otomobil sürücüsü, iş yeri sahipleri Fırat Öztürk ve Kurtuluş Tüysüz'e silahla ateş ederek bacaklarından yaraladı. Çıkan mermilerden biri annesiyle birlikte okuldan dönen 7 yaşındaki Y.S. isimli çocuğun yüzünden yaralanmasına neden oldu. İş yeri sahipleri ve çocuk hastanede tedavi altına alınırken, polis olay yerinden kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen F.A,'yı Eyüpsultan’da bulunan evinde gözaltına aldı.  

30’un üzerinde suç kaydı olduğu anlaşılan F.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. F.A, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.  

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Vay be
28.10.2022 10:54
İnanamıyoruuum.Buraya ne yazsam boş.Belki birilerini öldürünce tutuklanır ! Yazık çok yazık garip ülkem... Bu arada Cumhuriyetimizin 99.yılı kutlu olsun.Nice 99.yıllara  
 
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