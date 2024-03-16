Kütahya’da takla atan otomobilin sürücüsü öldü

Kaynak: DHA
Kütahya’da takla atan otomobilin sürücüsü öldü
Kütahya’da kontrolünü kaybeden otomobil takla attı. Yaşanan kazada Talip Azbay hayatını kaybetti.

Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 22'nci kilometresinde meydana gelen olayda, Talip Azbay’ın kullandığı otomobil kontrolden çıkarak takla attı.

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HAYATINI KAYBETTİ

Yaşanan kazada Azbay, araçtan fırlayıp taş zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Azbay'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Talip Azbay'ın cenazesi, savcılık ve jandarmanın incelemelerinin ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

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