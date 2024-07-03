‘Kütahya’da Termik santral işçileri alıkonuldu’. CHP’li vekil açıkladı

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Kütahya Seytiömer Termik Santralinde çalışan işçilerin yaklaşık 20 saattir zorla çalıştırıldığını söyledi.

"İŞÇİ KARDEŞLERİMİZ 20 SAATTİR ZORLA ÇALIŞTIRILIYOR"

Dr. Ali Fazıl Kasap yaptığı açıklamada, “Kütahya Seytiömer Termik Santralinde çalışan işçi kardeşlerimiz yaklaşık 20 saattir zorla çalıştırılıyor ve işletmeden çıkma hakları gasp edilmiş durumda. Bu durumu kabul etmek mümkün değil. İş Kanuna aykırı bu duruma derhal son verilmeli" ifadelerini kullandı.