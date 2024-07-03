‘Kütahya’da Termik santral işçileri alıkonuldu’. CHP’li vekil açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
‘Kütahya’da Termik santral işçileri alıkonuldu’. CHP’li vekil açıkladı

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Kütahya Seytiömer Termik Santrali'nde çalışan işçilerin alıkonulduğunu açıkladı.

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Kütahya Seytiömer Termik Santralinde çalışan işçilerin yaklaşık 20 saattir zorla çalıştırıldığını söyledi.

"İŞÇİ KARDEŞLERİMİZ 20 SAATTİR ZORLA ÇALIŞTIRILIYOR"

Dr. Ali Fazıl Kasap yaptığı açıklamada, “Kütahya Seytiömer Termik Santralinde çalışan işçi kardeşlerimiz yaklaşık 20 saattir zorla çalıştırılıyor ve işletmeden çıkma hakları gasp edilmiş durumda. Bu durumu kabul etmek mümkün değil. İş Kanuna aykırı bu duruma derhal son verilmeli" ifadelerini kullandı.

santral1.jpg

Son Haberler
Milli takıma Almanya depremi Spor
Milli takıma Almanya depremi
Atilla Yeşilada: Çok para kazandıracak Gündem
Atilla Yeşilada: Çok para kazandıracak
Kadın voleybolcularımızın antrenman görüntüleri viral oldu Spor
Kadın voleybolcularımızın antrenman görüntüleri viral oldu
Erden Timur'dan milyar liralık anlaşma itirafı Spor
Erden Timur'dan milyar liralık anlaşma itirafı
Kredi kartlarında para bırakmıyor. Bu uygulamaları kullananlar hemen silsin Gündem
Kredi kartlarında para bırakmıyor. Bu uygulamaları kullananlar hemen silsin
Patlıcan yemeden önce bilmeniz gereken 20 gerçek Keşfet
Patlıcan yemeden önce bilmeniz gereken 20 gerçek
Fenerbahçeli yıldızdan Mehmet Büyükekşi'ye olay hareket Spor
Fenerbahçeli yıldızdan Mehmet Büyükekşi'ye olay hareket