CHP’li başkan AKP’yi hedef aldı. ‘Hesaplaşacağız’

31 Mart tarihinde AKP'den CHP'ye geçen, AKP döneminde yapılmış şatafatlı makam katı tartışması ve 2 milyar liralık borçla gündem olan Sancaktepe Belediyesi hakkında dikkat çeken açıklamalar geldi. Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, önceki AKP dönemine ilişkin bilgiler paylaştı.

"BELEDİYENİN SEKİZ AYLIK BÜTÇESİNİ İKİ AYDA HİÇ EDENLERLE HESAPLAŞACAĞIZ"

Daha önce AKP döneminde yapılmış şatafatlı makam katı ve 2 milyarlık borcuyla tartışmalara konu olan Sancektepe'nin borçları Belediye Başkanı Alper Yeğin başkanlığında toplanan belediye meclisinde bir kez daha gündem oldu. Meclis’te belediyenin borçlandırılmasına ilişkin bilgiler aktaran Yeğin, “Geçmiş yöneticilerle hiç uğraşmadık uğraşmayacağız anlamına gelmiyor. Bu ihaleleri verenler bu usulsüz ödemeleri yapanlar seçime 3 gün kala bu belediyeyi 300, 400 milyon borçlandıranlar. Belediyenin neredeyse yedi, sekiz aylık bütçesini iki ayda hiç edenler hepsi ile ilgili hesaplaşacağız arkadaşlar” ifadelerini kullandı.

"45 MİLYON LİRA CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN GELEN PARAYI HANGİ FİRMALARA AKTARMIŞLAR?"

45 milyon lira Cumhurbaşkanlığı'ndan belediye ye seçim yardımı geldiğini belirten Yeğin, “O seçim yardımını bunu seçim için kullanın, seçimi kazanın diye gönderen Cumhurbaşkanlığının parasını hangi firmalara aktarmışlar. Hangi firmalardan nerelere aktarmışlar bunların hepsinin hesabını soracağız. Biz bunların hepsinin tespitini yapıyoruz, yapacağız bu yoğunluktan uğraşmıyoruz, ilgilenmiyoruz düşüncesiyle algı da oluşmasın. Hepsi ile birebir, geçmişi 2010, 2009 kadar bu belediyenin yaptığını herkese, topluma anlatacağız'” ifadelerini kullandı.

BORÇ İKİ MİLYAR TL

Sancaktepe Belediyesi'nin borç tablosu belediye binasına, seçimlerden sonra 16 Nisan tarihinde asılmıştı.

AKP'nin 15 yıl yönettiği belediyenin yaklaşık 2 milyar TL borçla devredildiği ortaya çıkmış, CHP Sancaktepe İlçe Başkanı Emre Yılmaz borç tablosunu ''Bir yağmanın Sancaktepe halkına ağır bilançosu'' sözleriyle paylaşmıştı.