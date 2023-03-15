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Kütahya'da kimyasal madde yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Kütahya'da kimyasal madde yüklü tır, bariyerlere çarparak devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 15:16
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Kütahya'da trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya'da kimyasal madde yüklü tır devrildi: 1 yaralı
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İHA'nın haberine göre, Kütahya'da, kimyasal madde yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Kütahya-Eskişehir karayolu 20. kilometresinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir'den Kütahya istikametine gitmekte olan kimyasal madde yüklü tır, bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada tırın sürücüsü yaralanırken, bölgeye polis, itfaiye, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü ambulanstaki ilk müdahalesinin ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Karayolu, yapılan temizlik çalışması ve aracın kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

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