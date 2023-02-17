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  • Özge Ulusoy'dan davanın seyrine dair çarpıcı açıklama. Yüce kanunlarımıza saygısızlıktır

Özge Ulusoy'dan davanın seyrine dair çarpıcı açıklama. Yüce kanunlarımıza saygısızlıktır

Babası Haydar Ulusoy'u bir trafik kazası sonrasında kaybeden Özge Ulusoy, babasının ölümüyle ilgili devam eden davada kafasına takılan konuları sosyal medya hesabına taşıdı. Ulusoy yaptığı paylaşımlar üzerinden dikkat çeken sorular yöneltti.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 23:46
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Babası trafik kazasında ölen Özge Ulusoy'dan davaya dair çarpıcı açıklamalar yaptı

Özge Ulusoy'dan davanın seyrine dair çarpıcı açıklama. Yüce kanunlarımıza saygısızlıktır
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Ankara'da geçirdiği trafik kazası sonucu 73 yaşında hayatını kaybeden Haydar Ulusoy'un ardından kazayla ilgili dava sürecini başlatan ve her fırsatta da davanın takipçisi olacağını söyleyen Özge Ulusoy, Instagram hesabı üzerinden davanın seyrine dair paylaşımlarda bulundu.

Davaya bakan savcıya çağrıda bulunan Özge Ulusoy, yaptığı paylaşımda adaletten ayrılınmaması gerektiğine vurgu yaptı.

Ulusoy yaşanan süreçte kendisine yanlış gelen konuları şu sözlerle paylaştı:

Savcı Yusuf sana sesleniyorum: Rahmetli lehine delil toplamadan görüntüleri izlemeden niye dosyayı apar topar bilirkişiye gönderdin? Niye sadece sanık lehine olan delilleri dikkate aldın? Sonrasında uzun bir izne çıktın!

Sanığın ve yalancı şahitlerin neden yönlendirildiğini veya ifadelerinin yumuşatılmaya çalıştığını anlamamakla beraber tekrar söylüyorum! Herkes duysun! Yalancı için yalan söyleyen de onun kadar hatta ondan daha da  suçludur. 

Bu kişi kim olursa olsun! Ben bu işin peşini bırakmayacağım, her kim görevini kötüye kullanırsa onun da hak ettiği cezayı alması için uğraşacağım. Bunu yapanları da herkesin bilmesini sağlayacağım!

Türk adaletinin görevi kurallara uyanı korumak ve uymayanı cezalandırmaktır! Bunun din, dil, ırk, mezhep, yaş, cinsiyet ayırmaksızın yapılması gerekir.

Tüm somut deliller ve video görüntüsü ortadayken ifadelerini her gün her an değiştiren tanıklara müsamaha gösterip, haklarında işlem yapmamak yüce kanunlarımıza saygısızlıktır.

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