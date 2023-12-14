Kütahya’da uyuşturucu taciri tutuklandı

Kaynak: İHA
Kütahya’da uyuşturucu taciri tutuklandı
Kütahya'da uyuşturucu sattığı tespit edilen ve evinde yapılan aramada, uyuşturucu madde ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalar yapıldı.

Yapılan çalışmalar sonucu A.Ş. isimli şüpheli şahsın uyuşturucu sattığı şahıslara kullanıcılıktan adli işlem yapıldı.

Yakalamalarda ise, 7,05 gram metamfetamin, 7 adet extacy, 22.20 gram esrar, 91,7 gram bonzai ve 9 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Evinde 1.42 gram uyuşturucu madde ile yakalanan ve gözaltına alınan A.Ş. isimli şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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