"Kutsal Damacana" büyük ilgi görünce 4 film yapıldı.

Bugünlerde senaristliğini AKP'li Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın çevirdiği yeni bir film sahneleniyor:

-Kutsal seccade…

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu bir ziyarette ev sahibinin önerisi ile eve ayakkabı ile girmiş.

Salonda ayağının altındaki seccadeyi fark etmemiş.

Seccade konusundan sorumlu bakanlık (!) adına Adalet Bakanı Bekir Bozdağ dedi ki;

-"Bu zihniyet CHP zihniyetinin ta kendisidir. Kılıçdaroğlu'nun ve yanındakilerin seccadeye ayakkabı ile basması büyük saygısızlık…"

Seccadeye saygı gerekirmiş ve CHP zihniyetiymiş!

-Tam tuzsuz deli Bekir açıklaması değil mi?

AKP'nin FETÖ zihniyetinin temsilcisiydi, Fethullah Gülen'e saygısını gözyaşları ile sözleri ile gösterirdi bu Bozdağ.

Utanmadan, CHP zihniyetini sorgulama küstahlığı gösteriyor.

Topunuz FETÖ ile canciğer kuzu sarmasıydınız unuttun mu Bozdağ?

Erdoğan'a dedi ki;

-"FETÖ'cülere ve bölücülere cesaret aşılayanlara, kaostan krizden ve istikrarsızlıktan başka hiçbir vaadi olmayanlara, kendi siyasi ikballerinden, kendi menfaatlerinden, heveslerinden başka bir şey düşünmeyenlere, hak ettikleri dersi vermenizi bekliyorum."

Allah söyletiyor bu itirafları Erdoğan'a…

FETÖ'cülere yargıyı, Türk Silahlı Kuvvetlerini, Polisi, Bürokrasiyi veren kim? Erdoğan…

2019 yerel seçim öncesi; Osman Öcalan'ı TRT'ye çıkaran, Bebek katili Abdullah Öcalan'a mektup yazdırıp tüm televizyonlardan okutan kim? Erdoğan…

Çözüm süreci diye çözülme süreci başlatan kim? Erdoğan…

Kendi siyasi ikbali için bunları yapan kim? Erdoğan…

Kozmik Oda ihanetine onay veren kim? Erdoğan…

Türkiye'yi 15 Temmuz'a mahkûm eden kim? Erdoğan…

Bunların müsebbibi Erdoğan şimdi kalkmış, 21 yılda yaptıklarının faturasını muhalefete yamamaya çalışıyor.

-Yemezler Erdoğan…

Çok iyi bilirsin ki seccade asla kutsal değildir değil mi Erdoğan?

Peki şu sözünün anlamı nedir?

-"Milletin inanç değerlerine ve onun sembollerine saygı göstermeyen…"

Seccade inanç değeri mi, sembolü mü Erdoğan?

İslami değerleri suistimal etmek, kul hakkı yemek günahtır, günah Erdoğan…

***

Değerli okurlarım,

Erdoğan şöyle demişti;

-"2023 sonunda yakın dünya yörüngesinde ateşleyeceğimiz kendi millî ve özgün hibrit roketimizle Ay'a ulaşarak sert iniş gerçekleştireceğiz."

Erdoğan'ın "Millî ve özgün roketi aya sert iniş" yapar mı bilemem ama,

-AKP'nin 14 Mayıs seçimlerinde oylarında çok sert iniş olacağını yedi düvel biliyor…

Kutsal seccadeye biner gider AKP'liler…

Uçan halı olur da uçan kutsal seccade olmaz mı?

Diyanet Vakfı da bu amaçla yaratıcı bir ürün pazarlıyor:

-Uzay Yolu Pembe Seccade...

Hem de sadece 50 lira…

Namaz kılar, dua ederken Erdoğan'ın vaadini hatırlar, taaa uzaya gitmeyi de hayal edebilirsiniz…

Çocuklarınız için de şu ürünü alabilirsiniz;

-Seccade Gezegen...

Gezegenler arası seyahat hayal ederek namaz kılmak elbette çocuklara ufuk açar ki bu da AKP'nin "uzaya gideceğiz" hayali ile uyum sağlar.

Berat Albayrak diyor ya;

-"Aya dört şerit yol yapacağız dersek inanırlar…"

Anlaşılan o ki Albayrak uzay ve gezegen hayallerini bu seccadelerde namaz kılarken biriktirmiş…

Şimdiler en moda olan ise teknolojik ürünler:

-Namaz Kıldıran Akıllı Seccade...

Tek bir tuşa basıp 5 vakit namaz kılarsınız.

Tabii bir de saraylara layık olanlar var.

El dokuması ipek halı el dokuma Bünyan Seccade %100 yün ve sudan ucuz;

-1.800 lira…

Ancak bilin ki;

-Seccadeye kutsal muamelesi, puta tapmak gibi yapmaktır, günahtır, bidattır.

Değerli okurlarım,

Hukukçu Ömer Faruk Eminağaoğlu ile ilgi dünkü yazım konusunda inanın beklediğimden çok fazla olumlu tebrik mesajı aldım.

Artvin'den arayan, mesaj gönderenlerden bir akrabası şu hatırlatmayı yaptı:

"AKP'nin yapmak istediği yasal bir düzenlemenin hatalarını anlatmak için, tepki göstermek için Ömer kardeşim 2014'te Meclis'e gitmiş, AKP Tokat milletvekili ve Erdoğan'ın avukatı Zeyid Aslan kendisine uçan tekme ile saldırmıştı.

Babası Avni amca bu saldırıyı duyunca 77 yaşında kalp krizi geçirip vefat etti."