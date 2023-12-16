Kuveyt Emiri hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kuveyt Emiri hayatını kaybetti
Kuveyt Devlet Televizyonu, Kuveyt Emiri Es-Sabah'ın 86 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti. Sabah yaşamını yitirdiğinde 86 yaşındaydı.

Kraliyet sarayı, Sabah'ın üç yıllık iktidarının ardından Cumartesi günü öldüğünü açıkladı.

Kuveyt devlet televizyonunda yayınlanan açıklamada, "Kuveyt Devleti Emiri Şeyh Nevaf El-Ahmed El-Sabah'ın ölümünün yasını büyük bir üzüntü ve kederle tutuyoruz." denildi.

Nevaf, üvey kardeşi Şeyh Sabah es-Ahmed el-Caber es-Sabah'ın 91 yaşında ABD'de vefat etmesinin ardından Eylül 2020'de yemin ederek göreve başladı.

Es-Sabah, geçen ay acil bir sağlık sorununun ardından hastaneye kaldırıldı.

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