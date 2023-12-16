Kuveyt’in yeni emiri belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Kuveyt’in yeni emiri belli oldu
Kuveyt’te emirin ölmesinden sonra yeni emirin kimin olacağı merak konusuydu. Kuveyt’in yeni emiri belli oldu.

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah bugün 86 yaşında hayatını kaybetti.

Ölüm haberinden sonra yeni emirin kim olacağı merak ediliyordu. Yeni emirin kim olduğu belli oldu.

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Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın yerine 83 yaşındaki Veliaht Prens Şeyh Meşal el-Ahmad el-Cabir es-Sabah getirildi.

KUVEYT’TE 40 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Emirin ölümünden sonra Kuveyt’te 40 gün boyunca yas ilan edilirken, ülke genelinde 3 gün boyunca resmi daireler kapalı olacak.

ŞEYH NEVVAF EL-AHMED EL-CABİR ES-SABAH KİMDİR?

29 Eylül 2020'de ölen Şeyh Nevvaf’ın ölümünden sonra emirliğin başına getirilen Es-Sabah, yaklaşık 3 yıldır ülkeyi yönetiyordu.

25 Haziran 1937'de Kuveyt'te dünyaya gelen eski emir, daha önce Vali, İçişleri Bakanlığı, Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı ve Savunma Bakanlığı görevlerini yaptı.

Es-Sabah, bugün 86 yaşındayken tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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