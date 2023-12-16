Kuveyt’in yeni emiri belli oldu

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah bugün 86 yaşında hayatını kaybetti.
Ölüm haberinden sonra yeni emirin kim olacağı merak ediliyordu. Yeni emirin kim olduğu belli oldu.
Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın yerine 83 yaşındaki Veliaht Prens Şeyh Meşal el-Ahmad el-Cabir es-Sabah getirildi.
KUVEYT’TE 40 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ
Emirin ölümünden sonra Kuveyt’te 40 gün boyunca yas ilan edilirken, ülke genelinde 3 gün boyunca resmi daireler kapalı olacak.
ŞEYH NEVVAF EL-AHMED EL-CABİR ES-SABAH KİMDİR?
29 Eylül 2020'de ölen Şeyh Nevvaf’ın ölümünden sonra emirliğin başına getirilen Es-Sabah, yaklaşık 3 yıldır ülkeyi yönetiyordu.
25 Haziran 1937'de Kuveyt'te dünyaya gelen eski emir, daha önce Vali, İçişleri Bakanlığı, Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı ve Savunma Bakanlığı görevlerini yaptı.
Es-Sabah, bugün 86 yaşındayken tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.