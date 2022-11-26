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İlk kolera vakası görüldü

Kuveyt'te yurt dışından dönen bir kişide ilk kez kolera vakasına rastlandığı ifade edildi.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 16:27
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Kuveyt'te ilk kolera vakası görüldü

İlk kolera vakası görüldü
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El-Kabes gazetesinin haberine göre, Sağlık Bakanlığı ülkede ilk kez görülen kolera vakası ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, kolera salgını bulunan komşu ülkelerden birinden dönen bir Kuveytlide kolera vakası tespit edildiği bildirildi.

Kolera vakası görülen kişinin gittiği ülkenin ismi verilmeyen açıklamada, söz konusu Kuveytlinin bir hastanede karantinaya alınarak tedavisine başlandığı ifade edildi.

SEYAHAT UYARI YAPILDI

Açıklamada ayrıca, kolera salgınının olduğu ülkelere seyahat edecekler uyarılarak döndükten 7 gün içinde yüksek ateş ve ishal gibi şüpheli belirtiler gösterenlerin en yakın sağlık merkezine başvurmaları çağrısı yapıldı.

El-Meclis gazetesinde 25 Ekim'de yer alan habere göre, Kuveyt, kolera salgınıyla karşı karşıya olan Irak, Lübnan ve Suriye'den ülkeye giriş yapan yolcuların beraberinde gıda bulundurmasını yasaklama kararı almıştı.

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