Kuvvetli rüzgar seraları yerle bir etti

Mersin'in Anamur ve Bozyazı ilçesinde etkili olan rüzgar, seralara zarar verdi.

Kuvvetli rüzgar seraları yerle bir etti

DHA’nın haberine göre, Anamur ve Bozyazı ilçelerinde sabah saatlerinde, kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oldu. Rüzgar nedeniyle, seraların naylonları uçtu, bazıları ise yıkıldı. Seralarına gelen bölge halkı gördükleri manzaraya şaşırdıklarını belirtti. Yıkılan seraları kaldırma çalışmaları başladı.

Bu arada, kuvvetli rüzgar sırasında sürücünün direksiyon kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç da dereye yatağına devrildi. Araç sürücüsü hafif yaralandı.

İlçede ayrıca, sağanak su taşkınlarına neden oldu. Yağmura yakalananlar ayakta durmakta zorluk yaşarken, jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.

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