Kuvvetli sağanak Ankara'yı olumsuz etkiledi

Ankara'da kuvvetli sağanak sebebiyle trafikte aksama yaşanırken yollarda hasar oluştu.

Kuvvetli sağanak Ankara'yı olumsuz etkiledi

Ankara'nın bazı ilçelerinde öğleden sonra başlayan kuvvetli sağanak nedeniyle araçlar yollarda ilerlemekte zorluk çekti.

Eskişehir Yolu yağış nedeni ile tek yönlü olarak trafiğe kapandı. Angora Bulvarı üzerinde yağış nedeniyle yolun bir bölümü çökerken mahsur kalan araçlar kepçe ile kurtarıldı.

Dumlupınar Bulvarı'ndaki araçlarda mahsur kalan vatandaşlar Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kurtarıldı. Su birikintisinin tahliyesi için refüjdeki beton kepçeyle kırıldı.

Bazı semtlerde binaların giriş katlarını su bastı, vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.

MANSUR YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada bazı ilçelerde metrekareye 30,5 kilogram yağış düştüğünü açıkladı.

Yavaş paylaşımında şu ifadelerini kullandı:

Değerli hemşehrilerim, Ankara'nın bazı ilçelerinde yağış anlık 30,5 kg yoğunluğa ulaşmıştır. Belediyemizde ilgili tüm ekiplerimiz teyakkuz halinde, 889 araç ve 1505 personelle 604 ihbara müdahale etmekte, yağışın olumsuzluklarına karşı çalışmalarını sürdürmektedir. Saat 00.00'a kadar devam edeceği belirtilen yağışlar dinene kadar çalışmalarımız aralıksız devam edecektir. Durumu bizzat takip ediyorum. Başkent 153

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METRO İSTASYONLARI DA YAĞMURDAN ETKİLENDİ

Batıkent metro durağını su bastı, Eryaman'da ise bazı araçlar suda kaldı. EGO Genel Müdürlüğü, M3 Sincan metro hattının İstanbul Yolu İstasyonu'nun ani yağış nedeniyle yoğun su girişine maruz kaldığını, bu nedenle giriş ve çıkışın kapatıldığını duyurdu.

Botanik ve Eryaman 1-2 istasyonları arasında otobüs seferlerinin yapıldığını açıklayan EGO, su tahliyesi için Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü bildirdi.

TELEFERİK SEFERLERİ DURDURULDU

Hava muhalefeti nedeniyle Şentepe'deki teleferik seferleri de durduruldu.

EGO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada sistemi kullanan yolcuların tahliye edildiği ve aynı güzergahta yeterli sayıda otobüsün ring seferleriyle hizmet verdiği bildirildi, hava şartlarının normale dönmesinin ardından sistemin yeniden işletmeye alınacağı kaydedildi.

Ankara'da yağıştan etkilenen yollara ekipler böyle müdahale etti:

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