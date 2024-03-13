Kuyumcularda altın kalmadı. Altın yükseldikçe vatandaşlar altına akın ediyor

Kaynak: paradurumu
Kuyumcularda altın kalmadı. Altın yükseldikçe vatandaşlar altına akın ediyor
Altın rekor bir artışla yükselmeye devam ediyor. Son iki haftada gram altın değerini %10 artarken, altının yükselmesini fırsat bilen vatandaşlar kuyumcularda gram altın bırakmadı.

Altın, rekor artışını sürdürmeye devam ediyor. Son iki haftada gram altın değerini %10 artarken, uzmanlar, gram altının sene sonuna kadar 3000 TL’nin üzerine çıkmasını bekliyor.

VATANDAŞLAR KUYUMCULARDA GRAM ALTIN BIRAKMADI

Altının sürekli yükseldiğini gören vatandaşlar ise kuyumculara akın ediyor. Kapalıçarşı'da zaman zaman uzun kuyruklar oluşurken, kuyumcuların 24 ayar altın stokları hızla tükeniyor. Sektör temsilcileri, yoğun talep sebebiyle 1, 5 ve 10 gram gibi küçük külçelerin piyasada bulunamadığını belirtiyor.

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VATANDAŞLAR PAKETLENMİŞ ALTIN TERCİH EDİYOR

Paket içerisine konulmuş altınlar darphaneler tarafından üretildiği için vatandaşlar nezdinde daha güvenli kabul ediliyor. Bu nedenle, kesme altın yerine paketli altın tercih eden vatandaşlar, kuyumcu kuyumcu dolaşmak zorunda kalıyorlar. Bu sorunun özellikle Kapalıçarşı'da ve Anadolu'daki bazı illerde daha belirgin olduğu belirtiliyor.

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İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, fiziki altının dünya fiyatlarına kıyasla kilo başına 3 bin dolar daha pahalı satıldığını söylüyor. Bu durum, altın piyasasında dengesizliklere neden oluyor ve yatırımcıların alternatif çözümler aramalarına sebep oluyor.

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