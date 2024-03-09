Hangi altın tercih edilmeli? Altın alımı yapacaklar dikkat

Finans uzmanı İslam Memiş, katıldığı bir televizyon programında giderek artan altın fiyatları hakkında açıklamalarda bulundu. Memiş, altında rekorların kırılmasına rağmen, bu durumun alım fırsatları sunabileceğini söyledi ve bu konuda belirli bir ons seviyesi önerdi. Memiş, önermediği bir altın türünü de açıkladı.

“ONS ALTINDA 2350 DOLARI GRAM ALTINDA İSE 3000 LİRAYI HEDEFLİYORUZ”

Küresel ekonomik belirsizliklerin fiyatlandığı bir döneme girildiğini söyleyen Memiş, “Bu yükselişler bizim için beklenmedik değil. Ons altında 2350 doları, gram altında ise 3000 lirayı hedefliyoruz, ancak bu agresif yükseliş bizi şaşırttı. Altın fiyatları her ay yeni bir rekora imza atıp yükselmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

“ELİNDE ALTIN OLANLAR BOZDURMAK İÇİN ACELE ETMESİN”

Altın alanların uzun vadeli yatırımcılar olduğunu aktaran Memiş, yatırımcılar için her düşüşün alım fırsatı olduğunu söyledi. Memiş, “Elinde altın olanlar ise bozdurmak için acele etmesin. Her ay yeni bir rekorla karşımızda olan bir emtia var. 2024 yılında altın, altın çağını yaşayacak. 2024'te de en fazla getiri sağlayan yatırım aracı olmaya devam edecek altın” ifadelerini kullandı.

2100 doların altına sarkmalarda ons altında, gram altın için alım fırsatı oluşabileceğini söyleyen Memiş, “Gram altın ya da has altın alınmalı, ziynet altını almalarını tavsiye etmiyorum. İşçilik var çünkü” ifadelerini kullandı.