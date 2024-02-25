Kuyumculardan 'ikinci basım çeyrek altın' uyarısı: Sahtesi ile gerçeğini tek bir yolla ayırabilirsiniz

Kayseri’de kuyumculardan, altın alacak vatandaşlara çok kritik uyarılar geldi. Kuyumcular, ayarı düşük, ikinci basım çeyrek altın konusunda uyardı.

Son dönemde ayarı düşük çeyrek altınların piyasada yayılmaya başladığını söyleyen Kuyumcu Bayram Erdoğan, dışardan bakıldığında bu altınların normal altınlarla aynı olduğunu ancak görüntüsündeki hatalardan ayırt edilebileceğini dile getirdi.

Söz konusu altınların normal çeyrek altın ile aynı büyüklükte ve aynı ağırlıkta olduğu ancak ayarının daha düşük olduğunu ifade eden Erdoğan, “Bu altınların kıymeti ortalama olarak piyasadaki gerçek altınlardan 250 TL ile 500 TL civarında daha düşüktür. Darphanenin dışında bu altınların basılması ve piyasaya da sürülmesi kanunen yasaktır. Vatandaşlarımıza bizim tavsiyelerimiz; öncelikle çeyrek altın, büyük altın almak için bir mücevher mağazasına, sarrafa, kuyumcuya gittiklerinde mümkün mertebe yıllarını o işe vermiş, orada güvenini ispatlamış, kurumsal altyapısı daha sağlam olan mağazalardan alışveriş yapmalarını hatta mümkünse çeyrek altın aldıklarında firmanın kendi kutusu, kurdelesinde isim yazması veya küçük etiketlerinin olması gibi ya da fişi, faturası gibi belgeleri yanlarına almalarında fayda olduğunu düşünüyoruz. Bu tür sahteciliklere de imkan vermemek adına bize gelen müşterilerimizin doğum gününe, düğününe, nişanına gelenlerden tespit ettiğimiz ürünleri derhal metal makasıyla kesmek suretiyle imha ediyoruz. Bunların yeniden piyasaya arz edilmesini engelliyoruz. Bu konuda halkımızın dikkatli olmasını öneriyoruz” diye konuştu.

"SAHTE BASIM ALTINLA YAN YANA KOYUP DİKKATLİCE BAKILMASI LAZIM"

Bu altınların gerçek altından ayırt edilmesinin zor olduğunu söyleyen Erdoğan, görüntüsündeki hatalardan ayırt edilebileceğini dile getirdi. Erdoğan, “Darphanede basılan gerçek altın ile sahte çeyrek altının ayrılması noktasında vatandaşlarımızın yapacağı çok bir şey yok. Bir kere orijinal darphane altınını diğer sahte basım altınla yan yana koyup, dikkatlice bakması lazım ki basım hatalarını görebilsin. İkinci basım altınların ayarı düşük olduğu için pres bastığında net bir şekilde Atatürk figürünü ve diğer yazıları tam basamaz. Bu bir kanıt olabilir. Ayrıca ürünün sertliği de bunu gösterebilir ancak bunu vatandaş ayırt edemeyebilir. Ancak görüntüsünden ayırt edebilir” dedi.