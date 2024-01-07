Kuzey Kore 3 günde 350 top mermisi ateşledi

Kaynak: Haber Merkezi
Kuzey Kore 3 günde 350 top mermisi ateşledi
Güney Kore, Kuzey Kore'nin 90'ı bugün olmak üzere son 3 günde 350 top mermisi ateşlediğini duyurdu.

Güney Kore, Kuzey Kore’nin batı sınırında bulunan Yeonpyeong Adası yakınlarında üst üste 3 gün topçu tatbikatı yaptığını ve toplamda 350 top mermisi fırlattığını açıkladı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore’nin son olarak bugün yerel saatle 09.00 ile 10.00 arasında Yeonpyeong Adası’nın kuzeyinden Deungsan Burnu’na doğru 90 top mermisi ateşlediğini bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore’nin 5 Ocak’ta da aynı bölgeden 200, dün ise batı kıyısı açıklarından 60 top mermisi fırlattığını duyurmuştu. Güney Kore, Kuzey Kore’nin bu eylemlerini provokasyon olarak nitelendirerek, sınır ihlallerine karşı uyarıda bulunmuştu.

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