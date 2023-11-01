Kuzey Kore Hamas’a silah sattığı iddialarını yalanladı

Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kim Song BM Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada, bazı batılı ülkelerin Orta Doğu krizine dahil etmek için Kuzey Kore'ye karşı karalama kampanyasına başvurduğunu söyledi.

ABD'de bazı medya araçları üzerinden Kuzey Kore silahlarının İsrail'e karşı kullanıldığına ilişkin “asılsız söylentiler” yayıldığını ifade eden Kim, medyanın Pyongyang'ın ABD'nin Orta Doğu ve Ukrayna'daki çıkarları üzerinden "şantaj diplomasisine" başvuracağı şeklinde algı oluşturduğunu belirtti.

Kim açıklamasının devamında Kuzey Kore'nin Filistinlilerin yanında olduğunu belirtirken, bazı ülkelerin İsrail'i ve askeri operasyonunu destekleyerek Gazze Şeridi'ndeki durumu daha da kötüleştirdiğini vurguladı. Gazze Şeridi'ndeki mevcut krizin derhal sona ermesi gerektiğini belirten Kim, tüm sivillerin korunması gerektiğini de sözlerine ekledi.