653 mermiyi bulmak için 200 nüfuslu kenti kapattılar. Kuzey Kore sonunda bunu da yaptı

Derleyen: Serkan Talan

Gerçekleştirdiği balistik füze denemeleri ile sık sık dünya gündemine gelen Kuzey Kore’de yaşanan son gelişme dikkat çekti. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Çin sınırındaki bire kentten çekilen askeri birlikte 653 merminin kaybolması nedeniyle bütün kenti kapatma kararı aldı. Askerler ve polis yetkilileri tüm evleri tek tek arayarak kayıp mermileri bulmaya çalışıyor.

Özgür Asya Radyosu’na konuşan kaynaklar, Çin sınırında yer alan Hyesan kentinde giriş çıkışların kapatıldığını ve askeri yetkililerin 200 bin nüfuslu kentteki her evi aradığını belirtti. Hyesan kentinden gelen bilgilere göre kayıp mermiler bulunana kadar aramalar sürecek.

Koronavirüs salgını sonrası harekete geçen Kuzey yönetimi, Çin sınırını kapatmak için Hyesan kentine askerler göndermişti. Sınırdaki askerlerin çekilmesi sırasında mermilerin kaybolduğu öğrenildi. Bölgeden edinilen bilgilere göre mermilerin kaybolduğunu fark eden askerler önce durumu üst makamlara bildirmeyerek kendileri aradılar ancak bulamadılar. Konu hakkında açılan soruşturma sonrası kentin kapatılmasına karar verildi.

BİLGİ VERMEYENLER CEZALANDIRACAK

Polis ve asker yetkilileri yaptıkları ortak soruşturma kapsamında kent sakinlerinin bildiklerini paylaşmalarını istedi. Yetkililer, buldukları mermileri bildirmeyenlerin cezalandıracağını belirtiyor.

Bölge halkı 2020 yılında bu yana kentte olan askerlerin çekilmesini dört gözle bekliyordu. Ancak mermilerin kaybolması askerlerin yeniden kente gelmesine neden oldu. Kent sakinlerinin verdiği bilgilere göre güvenlik güçleri sivil halka baskı yaparak mermileri bulmaya çalışıyor. Hyesan kentinde yaşayanlar mermilerin bulunmaması durumda masum insanların rastgele cezalandırılmasından endişe ediyor.