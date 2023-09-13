Kuzey Kore lideri Kim: Putin’in tüm kararlarını destekleyeceğiz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Rusya'nın Amur bölgesindeki Vostoçni Uzay Üssü'nde bir araya geldi. Liderler, yeni inşa edilen üssün uzay roketi montaj atölyesini birlikte inceledi. Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Yuriy Borisov ve Uzay Altyapı Operasyon Merkezi Genel Müdürü Nikolay Nesterçuk, uzay üssü ile ilgili Kim ve Putin’e bilgi verdi.

“KUZEY KORE LİDERİ ROKET TEKNOLOJİSİNE BÜYÜK İLGİ GÖSTERİYOR”

Rusya Devlet Başkanı Putin, üsse gerçekleştirilen ziyaret sırasında Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’un uydu üretimi konusuyla yakından ilgilendiğini söyledi. Putin, “Bu nedenle Vostoçni Uzay Üssü'ne geldik. Kuzey Kore lideri roket teknolojisine büyük ilgi gösteriyor. Uzay araştırmalarını da geliştirmeyi hedefliyorlar” dedi. Kim Jong-Un ise “Tüm konuları acele etmeden görüşeceğiz. Vaktimiz var” ifadesini kullandı.

Uzay üssündeki incelemelerin ardından ikili görüşmeye geçen liderler, kısa bir konuşma yaptı. Putin, “Sizi gördüğüme çok sevindim. Kore halkının bağımsızlık zaferinin de 70’inci yıl dönümündeyiz. Bu önemli bir zaman çünkü ülkemiz Kore Halk Cumhuriyeti’ndeki dostlarımıza ve Kore halkına destek oldu” dedi.

“RUSYA KUTSAL BİR MÜCADELE VERİYOR”

Kim Jong-Un ise Putin’e Rusya’nın kendilerine verdiği destek için teşekkürlerini iletti. Rusya’nın batılı ülkeler ile yaşadığı gerilim ve Ukrayna’daki savaşa ilişkin konuşan Kim, “Rusya, kendisine karşı çıkan hegemonik güçlere karşı devlet egemenliğini savunmak ve güvenliğini korumak için kutsal bir mücadele veriyor. İlişkilerimizi artık daha da geliştirmek istiyoruz. Başkan Putin’in ve Rus hükümetinin tüm kararlarını destekledik ve destekleyeceğiz. Emperyalizme karşı mücadele veren egemen bir devletin inşasında da her zaman birlikte olacağız” ifadelerini kullandı. Kim, ayrıca Rusya ile ilişkilerin öncelik haline getirileceğini söyledi.