Paşinyan’ın flaş kararı sonrası Putin Ermenistan’a adım attığı an tutuklanacak

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Roma Tüzüğü'nü onaylayacağını söyledi. Paşinyan’ın tüzüğü onaylaması halinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan topraklarına ayak bastığında tutuklanabilecek.

KAYNAK: İHA
Paşinyan’ın flaş kararı sonrası Putin Ermenistan’a adım attığı an tutuklanacak

Uluslararası Ceza Mahkemesi, 17 Mart’ta Putin hakkında Ukrayna'da işlenen savaş suçlarından sorumlu olduğu iddiasıyla tutuklama emri çıkarmıştı.

UCM, kararında Putin'in yasadışı bir şekilde çocukların sınır dışı edilmesi ve insanların Ukrayna topraklarından Rusya'ya yasadışı bir şekilde nakledilmesi şüphesiyle tutuklanması çağrısında bulunmuştu.

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ROMA TÜZÜĞÜ'NÜ ONAYLADIĞINI DUYURDU

Ermenistan’dan Rusya’yı kızdıracak adım geldi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan parlamentosunda yaptığı konuşmada, son günlerde en çok tartışılan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararlarını bağlayıcı olarak kabul eden Roma Tüzüğü'nü onayladığını duyurdu.

Ermenistan'ın 1 Ekim 1999'da imzaladığı Roma Tüzüğü o tarihten bu yana parlamentoda onay bekliyordu.

Bu durumda Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından hakkında tutuklama kararı çıkarılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan topraklarına ayak bastığında tutuklanabilecek.

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