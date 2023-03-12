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Kuzey Kore lideri Kim'den 'Gerçek savaşa hazır olun' mesajı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD ile Güney Kore, Kore Yarımadası'nda arka arkaya askeri tatbikatlar gerçekleştirirken birliklerini 'gerçek savaşa' hazırlıklı olmaya çağırdı.

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 01:07
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Kuzey Kore lideri Kim'den 'Gerçek savaşa hazır olun' mesajı

Kuzey Kore lideri Kim'den 'Gerçek savaşa hazır olun' mesajı
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Sputnik Türkiye’de yer alan habere göre; Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD ve Güney Kore'nin bölgede art arda gerçekleştirdiği askeri tatbikatlarına ilişkin açıklama yaparak askeri birliklere 'gerçek savaşa hazırlıklı olmaları' çağrısında bulundu.

Devlet ajansı KCNA'nın aktardığına göre Kim, perşembe akşamı Kuzey Kore'nin batısında gerçekleştirilen topçu tatbikatını izledi.

Haberde, tatbikatta 'düşmanın hava sahasına' yönelik saldırıların simüle edildiği ve 'güçlü bir yaylım ateşi' ile hedeflerin vurulduğu belirtildi.

Habere göre Kim, askeri birliklere 'gerçek savaşa hazırlıklı' oldukları için övgüde bulunarak 'her an savaşmaya ve sözlerden ziyade gerçek eylemlere hazırlıklı olunması gerektiğini' söyledi.

Bununla beraber Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Pyongyang'ın düzenlediği tatbikatta kısa menzilli balistik füzelerle çoklu atışlar da yapıldığını ileri sürdü.

ABD ve müttefiki Güney Kore'nin bölgede askeri faaliyetleri artırması Pyongyang ile gerilimin daha da yükselmesine neden oluyor.

Washington ile Seul, bir önceki cuma günü bölgede hava tatbikatları gerçekleştirmiş ve bu tatbikatların her ikisinde de ABD'nin nükleer kapasiteli bombardıman uçakları yer almıştı.

Ayrıca iki ülke, önümüzdeki hafta Kuzey Kore'nin muhtemel füze saldırısını simüle eden bir tatbikat düzenleyecek ve pazartesi günü de bölgede son 5 yılın en büyük ortak tatbikatını başlatacak.

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