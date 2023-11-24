Kuzey Kore yine füze ateşledi

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin başkent bölgesinden füze fırlatıldığını tespit ettiklerini bildirdi.

KAYNAK: AA
Kuzey Kore yine füze ateşledi

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, füzenin, Kuzey Kore’nin doğu sularına doğru ateşlendiği, ancak fırlatmanın başarısızlıkla sonuçlandığına inanıldığı belirtildi.

Açıklamada, Güney Kore ve ABD yetkililerinin, Kuzey Kore’nin fırlattığı füzeyi inceledikleri ifade edildi.

Kuzey Kore, dün casus uydu taşıyan bir roket fırlatmıştı. Bunun ardından Güney Kore bugün, Kuzey Kore ile 2018’de imzaladığı ve bölgedeki askeri gerilimi azaltmayı amaçlayan anlaşmanın bazı hükümlerini askıya aldığını açıklamıştı.

Öne Çıkanlar
Öğretmenler Günü neden 24 Kasım’da kutlanmaktadır? Öğretmenler Günü tarihi nedir?
Öğretmenler Günü neden 24 Kasım’da kutlanmaktadır? Öğretmenler Günü tarihi nedir?
Başöğretmen Atatürk ve 24 Kasım Öğretmenler Günü’nün hikâyesi
Başöğretmen Atatürk ve 24 Kasım Öğretmenler Günü’nün hikâyesi
MasterChef All Star 159. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 159. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Açgözlülüğün sonu Fatih Terim fonu! Sedat Kaya Teselya kralı Erysichthon'un ibretlik hikayesini yazdı
Açgözlülüğün sonu Fatih Terim fonu! Sedat Kaya Teselya kralı Erysichthon'un ibretlik hikayesini yazdı
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 24 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 24 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 23 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 23 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Dilan Çiçek Deniz kendisini eleştiren seyirciye sert yanıt verdi Magazin
Dilan Çiçek Deniz kendisini eleştiren seyirciye sert yanıt verdi
Dilan ve Engin Polat soruşturmasında flaş gelişme Gündem
Dilan ve Engin Polat soruşturmasında flaş gelişme
Ankara'da çocuğa domuz saldırdı Gündem
Ankara'da çocuğa domuz saldırdı
AKOM’dan İstanbul için beyaz alarm. Hafta sonu lapa lapa yağacak Yaşam
AKOM’dan İstanbul için beyaz alarm. Hafta sonu lapa lapa yağacak
İBB çalışanını haber yaptığı için dava açılan gazeteci beraat etti. ‘Gazetecilik suç değildir’ dedi Gündem
İBB çalışanını haber yaptığı için dava açılan gazeteci beraat etti. ‘Gazetecilik suç değildir’ dedi
Gazze'de 46 günde 5 bin 300 çocuk öldürüldü Dünya
Gazze'de 46 günde 5 bin 300 çocuk öldürüldü
Kanser savar besin karaciğeri tertemiz yapıyor. Günde 1 porsiyon tüketmek yetiyor Sağlık
Kanser savar besin karaciğeri tertemiz yapıyor. Günde 1 porsiyon tüketmek yetiyor