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Kuzey Kore'de, savaş caydırıcılık önlemleri kabul edildi

Kuzey Kore'de, "önemli ve pratik" savaş caydırıcılık önlemleri onaylandı.

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 15:09
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Kuzey Kore'de önemli ve pratik savaş caydırıcılık önlemleri onaylandı

Kuzey Kore'de, savaş caydırıcılık önlemleri kabul edildi
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Ülkenin resmi Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberinde, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Merkez Askeri Komisyonuna başkanlık ettiği bildirildi.

Toplantıda, savaş caydırıcılığını daha etkili, güçlü ve saldırgan şekilde kullanmak için önemli ve pratik adımların tartışıldığı ve kabul edildiği belirtildi.

Haberde, önemli ve pratik savaş caydırıcılık önlemlerinin, Kuzey Kore’nin "ABD ve Güney Kore'nin savaş provokasyonlarının kırmızı çizgiye ulaştığı mevcut durumla" başa çıkmasına yardımcı olacağı ifade edildi.

Toplantıda kabul edilen savaş caydırıcılık önlemlerinin ne olduğu açıklanmadı.

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