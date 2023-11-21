Kuzey Kore'den yeni uydu hamlesi

Kuzey Kore, 22 Kasım -1 Aralık tarihleri arasında yörüngeye keşif uydusu göndereceğini belirterek Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri'ne uyarıda bulundu.

KAYNAK: AA
Kuzey Kore'den yeni uydu hamlesi

Kuzey Kore, yörüngeye keşif uydusu gönderme girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından beklenen 3’ncü deneme için tarih verdi. Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri'ne bildirimde bulunan Pyongyang, 22 Kasım -1 Aralık tarihleri arasında uydu fırlatma girişiminde bulunacağını duyurdu.

Kuzey Kore, ülkenin güney batısı ve Filipinler'in doğusundaki Pasifik Okyanusu açıklarına uyduyu taşıyan roketin ya da roket parçalarının düşebileceği konusunda uyarırken, teyakkuza geçen Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri bölgede seyreden gemilere dikkatli olma çağrısında bulundu.

Kuzey Kore geçtiğimiz Mayıs ve Ağustos aylarında 2 başarısız keşif uydusu fırlatma girişiminde bulunmuştu. Pyongyang 3’ncü deneme için Ekim ayını işaret etse de herhangi bir deneme yapılmamıştı.

Öne Çıkanlar
Dünya Çocuk Hakları Günü önemi nedir? 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nasıl ortaya çıktı?
Dünya Çocuk Hakları Günü önemi nedir? 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nasıl ortaya çıktı?
Erdoğan'ın sır arzusu
Erdoğan'ın sır arzusu
MasterChef All Star 156. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 156. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
Milyonluk filo dolandırıcılığının arkasında kim var?
Milyonluk filo dolandırıcılığının arkasında kim var?
MasterChef All Star 155. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 155. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Dünyanın en ünlü üniversitesinden Filistin uyarısı Dünya
Dünyanın en ünlü üniversitesinden Filistin uyarısı
Elektrikli miniler tanıtıldı. İşte 2 farklı versiyon Teknoloji
Elektrikli miniler tanıtıldı. İşte 2 farklı versiyon
Aile yeni bölüm ne zaman? Aile 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Magazin
Aile yeni bölüm ne zaman? Aile 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Burcunuzun aylık atarlı döngüsü. Okuyunca şaşıracaksınız Yaşam
Burcunuzun aylık atarlı döngüsü. Okuyunca şaşıracaksınız
Meteoroloji 2 ili gün ve saat verip ‘tedbirli olun’ diye uyardı. Kuvvetli sağanak vuracak Gündem
Meteoroloji 2 ili gün ve saat verip ‘tedbirli olun’ diye uyardı. Kuvvetli sağanak vuracak
Bir bu eksikti! Beşiktaş'ta 2 sakatlık daha Spor
Bir bu eksikti! Beşiktaş'ta 2 sakatlık daha
Yaban hayvanlarının hakları kime ait? Tabiatta zarar gören hayvanların tedavisi nasıl yapılır? Yaşam
Yaban hayvanlarının hakları kime ait? Tabiatta zarar gören hayvanların tedavisi nasıl yapılır?