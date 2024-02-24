Neptün ve Uranüs etrafında bilinmeyen uydular tespit edildi. Gökyüzünden esrarengiz bir haber geldi

Astronomlar, Neptün ve Uranüs’ün çevresinde daha önce keşfedilmemiş uydular buldu. Bu önceden bilinmeyen uydular, Hawaii ve Şili’deki teleskoplarla Güneş sisteminde keşfedildi.

Bu bulgulara göre, astronomlar, Neptün’ün etrafında iki, Uranüs’ün etrafında ise bir adet yeni uydu olduğunu belirledi. Uluslararası Astronomi Birliği, bu yeni keşiflerle birlikte Neptün’ün uydu sayısının 16’ya, Uranüs’ün uydu sayısının ise 28’e çıktığını duyurdu.

Washington’daki Carnegie Bilim Enstitüsü’nden astronom Scott Sheppard, küçük uydunun, Güneş’ten en uzak buzlu gezegen olan Neptün’ün etrafında bir döngüyü yaklaşık 27 yılda tamamladığını belirtti. Sheppard, henüz keşfedilmemiş birçok küçük uydu olabileceğini de sözlerine ekledi.

Uranüs’ün yörüngesindeki yeni uydu, tahmini çapı 8 kilometre olduğu için, gezegenin uyduları arasında en küçük olabileceği belirtiliyor.