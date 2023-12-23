Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki rehine olayında yeni gelişme

Kaynak: Haber Merkezi
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki rehine olayında yeni gelişme
Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR şoförünü rehin alan şahıs, polis ve jandarma ekiplerinin saatler süren çabasına rağmen teslim olmaya ikna olmayınca İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşerek teslim oldu.

Fatih B. isimli bir şahıs, Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul mevkisinde yol üzerindeki bir TIR’a binerek sürücüyü rehin aldı. Polis ve jandarma ekipleri, Körfez Sevindikli mevkiisinde yolu trafiğe keserek tırı durdurdu.

ALİ YERLİKAYA İLE GÖRÜŞÜP TESLİM OLDU

Şüpheli Fatih B., kendisini ikna etmeye çalışan polis ve jandarma ekiplerine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşmek istediğini belirtti. Saatler süren İkna çabalarına rağmen teslim olmayan şahıs, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın kendisiyle görüşmek istemesi üzerine, Fatih B., Yerlikaya ile bir telefon konuşması gerçekleştirdi.

Canlı yayında Bakan Yerlikaya'dan sözler alan şüpheli, teslim olmaya ikna olarak önce rehineyi serbest bıraktı ardından kendisi tırın içinden dışarı çıktı. Ekipler, şüpheli Fatih B.’yi etkisiz hale getirdi.

kkk.jpg

“BENİ KIZIMLA GÖRÜŞTÜRÜN”

Şüpheli şahıs Fatih B. iddiaya göre en son yaptığı canlı yayında 2 yıldır kızıyla görüşmediğini belirterek, "Beni kızımla görüştürün" dedi.

ooo.jpg

KUZEY MARMARA OTOYOLU 3 SAAT SONRA TRAFİĞE AÇILDI

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde saat 16.00 sıralarında Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul mevkisinde Fatih B. isimli şahsın tırın içerisindeki sürücüyü rehin alması nedeniyle Ankara ve İstanbul İstikameti trafiğe kapandı. Ekiplerin uzun uğraşlarına rağmen şahıs teslim olmazken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile konuşup ve sözler alan Fatih B. hem rehineyi bıraktı hem de ekiplere teslim oldu.

aaa-001.jpg

bbb-001.jpg

hhh-001.jpg

silah888-001.jpg

İlgili Haberler
Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir TIR şoförü rehin alındı
Son Haberler
Trabzonspor puanı nasıl kurtardı? Öpsün de başına koysun. Turgay Beşyıldız yazdı Spor
Trabzonspor puanı nasıl kurtardı? Öpsün de başına koysun. Turgay Beşyıldız yazdı
Barcelona Şampiyonlar Ligi'nden men edilebilir Spor
Barcelona Şampiyonlar Ligi'nden men edilebilir
12 Şehidin ardından ‘Milli Yas’ çağrısı Gündem
12 Şehidin ardından ‘Milli Yas’ çağrısı
Antalya'da Otomobil bomba gibi patladı. Alev topuna döndü Gündem
Antalya'da Otomobil bomba gibi patladı. Alev topuna döndü
Şehidin videosu yürek burktu. 'Şehit olursam bunu paylaşın' Gündem
Şehidin videosu yürek burktu. 'Şehit olursam bunu paylaşın'
West Ham Manchester United'ı fena çarptı Spor
West Ham Manchester United'ı fena çarptı
Meteoroloji uyarmıştı. Her yer beyaza büründü. Araçlar yolda kaldı Gündem
Meteoroloji uyarmıştı. Her yer beyaza büründü. Araçlar yolda kaldı