Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki rehine olayında yeni gelişme

Fatih B. isimli bir şahıs, Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul mevkisinde yol üzerindeki bir TIR’a binerek sürücüyü rehin aldı. Polis ve jandarma ekipleri, Körfez Sevindikli mevkiisinde yolu trafiğe keserek tırı durdurdu.

ALİ YERLİKAYA İLE GÖRÜŞÜP TESLİM OLDU

Şüpheli Fatih B., kendisini ikna etmeye çalışan polis ve jandarma ekiplerine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşmek istediğini belirtti. Saatler süren İkna çabalarına rağmen teslim olmayan şahıs, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın kendisiyle görüşmek istemesi üzerine, Fatih B., Yerlikaya ile bir telefon konuşması gerçekleştirdi.

Canlı yayında Bakan Yerlikaya'dan sözler alan şüpheli, teslim olmaya ikna olarak önce rehineyi serbest bıraktı ardından kendisi tırın içinden dışarı çıktı. Ekipler, şüpheli Fatih B.’yi etkisiz hale getirdi.

“BENİ KIZIMLA GÖRÜŞTÜRÜN”

Şüpheli şahıs Fatih B. iddiaya göre en son yaptığı canlı yayında 2 yıldır kızıyla görüşmediğini belirterek, "Beni kızımla görüştürün" dedi.

KUZEY MARMARA OTOYOLU 3 SAAT SONRA TRAFİĞE AÇILDI

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde saat 16.00 sıralarında Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul mevkisinde Fatih B. isimli şahsın tırın içerisindeki sürücüyü rehin alması nedeniyle Ankara ve İstanbul İstikameti trafiğe kapandı. Ekiplerin uzun uğraşlarına rağmen şahıs teslim olmazken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile konuşup ve sözler alan Fatih B. hem rehineyi bıraktı hem de ekiplere teslim oldu.