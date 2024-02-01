Gazze için Türk çalışanları rehin alan içeriden pozunu paylaştı. Rehine krizinde 6. saat

Gebze’de bugün saat 15.00 sıralarında kimliği belirsiz bir şahıs,İsrail’i prtotesto etmek için, elinde silahla ABD firması olan P&G’ye ait fabrikasına girerek, fabrikadaki 7 kişiyi esir aldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, fabrikanın bulunduğu cadde araç ve yaya geçişine kapatıldı.

SALDIRGAN İÇERİDEN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Gebze’deki rehine olayının üzerinden 6’ncı saat geride kalırken, kurtarma çalışmaları sürüyor. Fabrikayı ablukaya alan özel harekat ekipleri kurtarma çalışmalarını sürdürürken, saldırgan fabrika içerisinden fotoğraf paylaştı.