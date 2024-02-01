Gazze için Türk çalışanları rehin alan içeriden pozunu paylaştı. Rehine krizinde 6. saat

Kaynak: Haber Merkezi
Gazze için Türk çalışanları rehin alan içeriden pozunu paylaştı. Rehine krizinde 6. saat
Gebze’de İsrail’i protesto etmek için ABD firmasına ait bir fabrikada 7 çalışanı rehin alan saldırganın içeriden fotoğraf ve video paylaştı.

Gebze’de bugün saat 15.00 sıralarında kimliği belirsiz bir şahıs,İsrail’i prtotesto etmek için, elinde silahla ABD firması olan P&G’ye ait fabrikasına girerek, fabrikadaki 7 kişiyi esir aldı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, fabrikanın bulunduğu cadde araç ve yaya geçişine kapatıldı.

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SALDIRGAN İÇERİDEN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Gebze’deki rehine olayının üzerinden 6’ncı saat geride kalırken, kurtarma çalışmaları sürüyor. Fabrikayı ablukaya alan özel harekat ekipleri kurtarma çalışmalarını sürdürürken, saldırgan fabrika içerisinden fotoğraf paylaştı.

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