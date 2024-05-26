Yaralı karga itfaiyenin tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde vatandaşların dikkati sayesinde bir çınar ağacında mahsur kalan yaralı kargaya yardım eli uzandı. Çınar ağacının tepesinde çaresizce bekleyen kargayı gören vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekipleri, merdivenli arazöz yardımıyla ağaca çıkarak yaralı kargayı kurtarmak için harekete geçti.

İtfaiye erleri, dikkatli bir şekilde kargayı ağaçtan indirip ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan kontrollerde kargada herhangi bir kırık veya kemik çatlaması olmadığı, sadece yorgunluk ve susuzluk belirtileri gösterdiği tespit edildi. İtfaiye ekipleri, susuzluktan bitkin düşen kargaya su vererek hayata döndürmeye çalıştı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen karga kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Olay, vatandaşlar arasında üzüntüyle karşılanırken, itfaiye ekiplerinin çabaları takdirle karşılandı. Hayvanseverler, itfaiye erlerinin hassasiyeti ve hızlı müdahalesi için teşekkür etti.