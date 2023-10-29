Kuzu Konfit nasıl yapılır? MasterChef Kuzu Konfit tarifi için malzemeler neler?

MasterChef All Star’ın yayınlanan son bölümünde konuk şef olan Rafet İnce yarışmacılara Kuzu Konfit hazırladı. MasterChef sonrası Kuzu Konfit tarifi en çok araştırılan yemek tariflerinden oldu. Peki, Kuzu Konfit nasıl yapılır? MasterChef Kuzu Konfit tarifi için malzemeler neler?

KAYNAK: Haber Merkezi
Kuzu Konfit nasıl yapılır? MasterChef Kuzu Konfit tarifi için malzemeler neler?

MasterChef All Star’ın son bölümünde konuk şef Kuzu Konfit hazırladı. Yarışmacılar bireysel dokunulmazlığı alabilmek için Kuzu Konfit yaptı. Dokunulmazlık oyunu sonrası Kuzu Konfit tarifi en çok araştırılan yemek tariflerinden oldu. Peki, Kuzu Konfit nasıl yapılır? MasterChef Kuzu Konfit tarifi için malzemeler neler?

İşte Kuzu Konfit tarifi…

KUZU KONFİT TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

- 4 diş ezilmiş sarımsak

- 4 parça kuzu budu veya omuz

- 2 dal taze biberiye veya kekik

- Karabiber

- 2 tatlı kaşığı tuz

- 1 çay bardağı zeytinyağı

KUZU KONFİT NASIL YAPILIR?

Derin bir fırın tenceresi veya tavaya zeytinyağını ekleyin ve orta ateşte ısınınca sarımsakları ekleyin. Sarımsakları biraz soteleyin, sonra taze biberiye veya kekiği ekleyin ve kokuları açığa çıkana kadar sotelemeye devam edin.

Etleri tuz ve isteğe bağlı olarak karabiber ile iyice ovun. Etleri tencereye ekleyin ve her iki tarafını da altın rengi olana kadar kızartmaya özen gösterin.

Fırınınızı 150°C sıcaklığa ayarlamayı unutmayın. Kuzu etinin üzerini örtecek kadar zeytinyağını tencereye ekleyin.

Eğer etler tamamen yağa gömülmezse biraz daha zeytinyağı eklemeyi ihmal etmeyin. Tencerenin kapağını kapatın.

Önceden ısıtılmış fırına koyun. Kuzu etini yaklaşık 2,5 – 3 saat boyunca yavaşça pişirin. Pişirme süresi sona erdikten sonra kuzu konfiti fırından çıkarın ve taze biberiye veya kekiği çıkarın.

Kuzu etini servis tabağına alın ve üzerine tenceredeki zeytinyağını dökün. Kuzu konfiti sıcak olarak servis yapmayı unutmayın.

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