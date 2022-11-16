Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından açıklanan KYK burs başvurularının ardından, KYK başvurularının bitiş tarihi ve sonuçların açıklanacağı tarih merak ediliyor. Peki, KYK burs başvuruları başladı mı? KYK burs başvuruları ne zaman? KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK burs ve kredi başvuruları 15 Kasım’da başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından KYK burs ve kredi başvurularının başladığını duyurdu.

KYK bursları için yapılan açıklamada, "Öğrenci arkadaşlarım, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları başladı. 17 Kasım Perşembe günü saat 23.59’a kadar başvurularınızı http://turkiye.gov.tr'den yapabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

KYK burs ücreti lisans öğrencilerine 850 TL, Yüksek Lisans öğrencilerine 1.750 TL ve son olarak doktora öğrencilerine 2.500 TL veriliyor.

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

KYK burs başvurusu, 17 Kasım Perşembe günü saat 23.59’a kadar devam edecek. Başvuru bilgilerini değiştirmek isteyen öğrenciler, yine bu tarihe kadar e-Devlet üzerinden bilgilerini güncelleyebilecek.