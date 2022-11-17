Dolar 10 lira olacak, enflasyon yüzde 30'u aşacak, Hiçbiri oldu mu? demişti. Erdoğan'ın bu sözleri yeniden gündem oldu

Dolar 18,62 Türk Lirası. Enflasyon 24 yılın zirvesinde. ENAG'a göre enflasyon ekim ayında aylık yüzde 7.18 arttı. Yıllık ise yüzde 185.34 arttı. Hükümete yakın TÜİK'e göre ise tüketici fiyatları aylık yüzde 3.54, yıllık yüzde 85.51 arttı.

Düşük faiz politikasında ısrar eden hükümetin kurda yaşanan artışı engellemek için ortaya koyduğu, süresi 31 Aralık 2023’e kadar uzatılan kur korumalı mevduat sisteminin bütçeye yükü gün geçtikçe artıyor.

Uzmanlara göre; yanlış politikaların ısrarla sürdürülmesi nedeniyle bütçe açığı aldı başını gitti. Açığın yüzde 70’i ‘kur korumalı’dan. Merkezi bütçeden Kur Korumalı Mevduat sahiplerine ödenen tutar ekimde 6,6 milyar TL oldu. 8 ayda bütçeden KKM sahiplerine toplam 91,5 milyar TL ödendi.

Muhalefetin, Merkez Bankası’nın rezerv grafiğinin eksilere düştüğünü söyleyerek "Kasada tek sent yok’ diyebilmek için bile 58,5 milyar dolara ihtiyaç var” açıklaması dikkat çekiyor.

Vatandaş isyanda

Asgari ücret 5 bin 500 TL. Kira, fatura bedeli derken vatandaşın beli kırıldı. Her gün yeni bir zam haberine uyandığımız şu günlerde indirimli etin fiyatı bile 150 TL'nin üzerinde. Gıda ürününü almakta zorlanan vatandaş, kıyafette de çareyi çareyi ikinci el ürünlere yönelmekte buldu. AVM’lerde ikinci el kıyafet mağazaları açılmaya başladı.

Yüksek enflasyon karşısında alım gücünün azalmasıyla birlikte okula giden çocukların beslenme çantaları da boş kalıyor. Vatandaşlar isyanda.

İktidardan enflasyon altında ezilen vatandaşa "çözüm" yerine "sabır ve destek" çağrısı geliyor.

"Hepsi oldu"

2023'e sayılı günler var... Sosyal medyada vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019'da "Bunlara göre dolar 10 lira olacak, enflasyon yüzde 30'u aşacak, bankalarımız tökezleyecek, hazinemiz iflas edecekti ne oldu? Bunların hiçbiri oldu mu?" videosunu paylaşarak "3 yılda hepsi oldu" yanıtı verdi.

Öte yandan, Kurların ve enflasyonun hızlı yükselişi üzerine Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, aralık ayında yaptığı bir konuşmada enflasyonun yıl ortasında gerilemeye başlayacağını iddia ederek "Keşke gözlerimi kapasam ve 6 ay sonra açsam" demişti. Erdoğan da ocak ayında yaptığı bir konuşmada doların köpüğünü aldıklarını, enflasyonun da köpüğünü alacaklarını söylemişti.