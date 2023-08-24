KYK yurt ücretleri belli oldu. Milyonlarca üniversiteli öğrencinin gözü bu haberdeydi

Milyonlarca üniversiteli öğrencinin gözü açıklanması beklenen 2023 - 2024 eğitim-öğretim yılı KYK yurt ücretlerindeydi. Beklenen açıklama sonunda geldi.

KYK yurt ücretleri belli oldu. Milyonlarca üniversiteli öğrencinin gözü bu haberdeydi

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, bulundukları şehrin dışında bir yer kazanan öğrenciler için yurt araştırmaya başlamıştı.

Ööğrencilerin beklediği haber geldi. 2023 - 2024 yılı için KYK yurt ücretleri belli oldu.

YÜZDE 30 ZAM

KYK ücretlerine %30-35 oranında zam geldi. Halihazırda KYK yurtlarında kalan öğrenciler güvence bedelindeki farkı 01.09.2023 tarihinden itibaren KYK ödemeleri sayfasından ödenecektir.

İŞTE ÜCRETLER

1. tip KYK yurt ücreti: 840 TL
2. tip KYK yurt ücreti: 920 TL
3. tip KYK yurt ücreti: 1080 TL
4. tip KYK yurt ücreti: 1170 TL
5. tip KYK yurt ücreti: 1300 TL
6. tip KYK yurt ücreti: 1480 TL

KYK YURT TİPLERİ NE DEMEK?

KYK yurtlarında, farklı tipteki odalara ve yataklı sistemlere göre ücretlendirmeler bulunmaktadır. Ancak, bu ücretler her yıl güncellenebilir ve bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. KYK yurt tipleri 1. tip den 6. tipe doğru hem hizmet hem de ücret olarak farklılıklar göstermektedir.

Örneğin 6 kişilik odalara sahip olan, tuvalet banyosu katlarda ortak şekilde kullanılan yurtların fiyatları daha düşük oluyor. Ancak yeni yapılan yurt binasında tuvalet ve banyosu oda içlerinde olan 1-2 kişilik odaların fiyatları ise daha yüksek oluyor. Bu bilgilere göre 1.tip KYK yurdu için fiyatı, fiyatı depozitosu daha uygun ancak odadaki kişi sayısı daha fazla. 6.tip KYK yurtlarında ise odalar genellikle 2 kişilik olmakta.

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