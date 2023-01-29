360 milyonluk dev takas: İspanyol devi Mbappe'nin peşine düştü

TAKASTA VİNİCİUS KULLANILABİLİR

Fichajes sitesinde yer alan habere göre; Real Madrid yaz transfer döneminde Mbappe'yi transfer edebilmek adına Vinicius Junior'ı kullanmayı planlıyor.

Haberde, Paris Saint-Germain'in sözleşmesi 2024'te bitecek Brezilyalı yıldız Vinicius'a ilgisi olduğu bahsedilirken Madrid ekibinin bu ilgiyi transferde kullanacağı belirtildi.



MBAPPE'NİN 2025'E KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Sözleşmesi 2025'te sonlanacak Fransız yıldız için Real Madrid'in sezon sonu teklif götürmesi bekleniyor.

Kylian Mbappe'nin güncel piyasa değeri 180 milyon euro olarak gösterilirken Vinicius Junior'ın ise 120 milyon euro olarak biliniyor.



Mbappe bu sezon Ligue 1'de 17 maçta forma giyerken 13 gol ve 2 asist yapma başarısı gösterdi. Vinicius ise La Liga'da 17 maça çıkarken 6 gol ve 3 asist yaptı.