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Kylie Jenner sır gibi sakladığı oğlunu paylaştı

Ünlü rapçi Travis Scott ile birlikteliğinden geçtiğimiz aylarda ikinci çocuğunu dünyaya getiren Kardashian-Jenner ailesinin en küçük üyesi Kylie Jenner, sır gibi sakladığı oğlunu paylaştı.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 12:36
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Kylie Jenner oğlunu paylaştı

Kylie Jenner sır gibi sakladığı oğlunu paylaştı
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Kardashian-Jenner ailesinin en küçük üyesi Kylie Jenner, serveti ve özel hayatııyla gündemden düşmüyor. Sosyal medya fenomeni ve reality şov yıldızı Jenner sır gibi sakladığı oğluyla paylaşım yaptı.

Fotoğraflarda oğlunun yüzünü göstermekten kaçınan ünlü ismin 373 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yayınladığı kareler kısa sürede 9 milyona yakın beğeni ve 13 bine yakın yorum aldı. 

DOĞUM SONRASI DEPRESYONA GİRDİ

Kylie Jenner, ailesinin reality şovu 'The Kardashians'ın geçtiğimiz haftalarda yayınlanan bir bölümünde; aşk yaşadığı Travis Scott'tan dünyaya gelen oğlunu kucağına aldıktan sonra doğum sonrası depresyonla mücadele ettiğini ima etmişti.

ADINI DEĞİŞTİRDİ 

Ayrıca Kylie Jenner, Travis Scott ile birlikteliğinden dünyaya gelen ikinci çocuğu 'Wolf'un adını, doğduktan kısa süre sonra değiştirdiğini açıklamıştı.

Dokuz aylık bebeğin aylardır açıklanmayan yeni isminin ne olduğu Jenner’ın hayranları arasında bir merak konusuydu.
 

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