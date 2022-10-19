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Siyah bikinisiyle havuza girdi. Kylie Jenner'dan kilolarımla barışığım paylaşımı

Model ve televizyon programı yıldızı Kylie Jenner, Instagram hesabından yaptığı bikinili paylaşımıyla ikinci bebeğinin ardından kilolarıyla barışık olduğunu gösterdi.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 00:19
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Siyah bikinisiyle havuza girdi. Kylie Jenner'dan kilolarımla barışığım paylaşımı
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Şubat ayında ikinci bebeğini kucağına alan Kylie Jenner, sosyal medya hesabından yaptığı bikinili paylaşımla hem doğumdan aylar sonra sahip olduğu fiziği gözler önüne serdi hem de kilo konusunda ilk bebeğinin doğumuna kıyasla çok daha az stresli olduğunu açıkladı.

Travis Scott ile yaptığı evlilikten Şubat ayında bir erkek bebek dünyaya getiren 25 yaşındaki Kylie Jenner, The Kardashians adlı programın yeni bölümünde bebek sonrası vücudu konusu gündeme geldiğinde, "İlk bebeğin ardından vücudumun yaşadığı değişimi görmek şok etkisi yaratmıştı" dedi. Bu sefer hiç öyle hissetmiyorum" şeklinde konuştu. 

İkinci çocuğunun doğumunun ardından kilo konusunda 'çok daha az stresli' olduğunu söyleyen Jenner, havuz başında siyah bikinisiyle paylaştığı fotoğrafıyla vücuduyla ne kadar barışık olduğunu gösterdi.

Ağustos 2021'de çift, ikinci bebeğin yolda olduğunu duyurdu ve Kylie Jenner bu yılın Şubat ayında oğlunu kucağına aldı. İkinci çocuklarının adı başlangıçta Wolf (Kurt) idi, ancak çift sonrasında bebeklerinin adını değiştirme kararı aldı. Yeni isim henüz açıklanmadı. 

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