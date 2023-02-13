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George ve Morris'ten, Clippers'a Russ için baskı

NBA'de draft dönemi sürüyor. Clippers oyuncuları George ve Morris, Westbrook'u istiyor.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 13:42
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LA Clippers Westbrook'u istiyor

George ve Morris'ten, Clippers'a Russ için baskı
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LA Clippers oyuncuları Paul George ve Marcus Morris'in, Russell Westbrook'un Utah Jazz'dan ayrılmayı kabul etmesi halinde Clippers'la anlaşması için takıma baskı yaptıkları bildirildi.

George, kadrosunda açık yer olan Clippers'ın serbest oyuncu piyasasında bir point guard ekleyip eklemeyeceği sorulduğunda, Westbrook'tan şu şekilde bahsetti:

"Eğer uygun biri olacaksa, o da Russell'dır. Mantıklı olursa ve takımımız için de uygunsa, hepimiz buna açığız. Biliyorsunuz ki bize bir point guard lazım. Ama öte yandan, şu anki halimizle de gayet iyiyiz.

Hiçbir şey yapılmasa bile, işleri yoluna sokacak kadar iyi durumdayız. Ama bizi bir şekilde oyuna dahil edecek ve işimizi kolaylaştıracak geleneksel bir oyun kurucumuz olsaydı, bu kesinlikle takımımızı üst seviyeye taşırdı.

Umarım Russell bunu görür ve bir şeyler ayarlanabilir."

2017 yılında MVP seçilmiş olan Westbrook, Los Angeles Lakers'ta LeBron James ve sık sık sakatlanan Anthony Davis ile beklenen performansı gösterememiş, 130 maçlık görev süresi boyunca 17.4 sayı, 7.2 asist, 6.9 ribaund ve 3.7 top kaybı ortalamaları yakalamıştı.

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