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El Clasico'da kazanan Real Madrid

La Liga'da Real Madrid, evinde Barcelona'yı konuk etti.

Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar - 19:13
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La Liga'da dört gollü maçta El Clasico'yu kazanan Real Madrid

El Clasico'da kazanan Real Madrid
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İspanya La Liga'nın 9. haftasındaki derbide Real Madrid ile Barcelona karşı karşıya geldi.

Real Madrid dev maçı 12. dakikada Benzema, 35. dakikada Valverde ve 90+2. dakikada penaltıdan Rodrygo'nun attığı gollerle 3-1 kazandı.

Barcelona'nın tek golünü 83. dakikada Torres kaydetti.

Real Madrid bu sonucun ardından puanını 25'e yükselterek rakibinden liderliği alırken, Barcelona ise 22 puanda kaldı.

Real Madrid gelecek hafta Elche'ye konuk olacak. Barcelona ise Villarreal'i ağırlayacak.

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