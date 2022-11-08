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  • Real Madridli yıldızın çektiği şut kale arkasından evin içine kaçtı. Ev sahibi "Topu vermem" dedi

Real Madridli yıldızın çektiği şut kale arkasından evin içine kaçtı. Ev sahibi "Topu vermem" dedi

Real Madrid'in La Liga'da liderliği bıraktığı maçta futbol tarihine geçecek bir görüntü yaşandı.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 11:27
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Balkondan Real Madrid'in maçını seyreden ev sahibi şok oldu. Valverde'nin çektiği şutta top eve girdi. Topu istediler ev sahibi vermedi

Real Madridli yıldızın çektiği şut kale arkasından evin içine kaçtı. Ev sahibi ''Topu vermem'' dedi
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İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Real Madrid deplasmanda Rayo Vallecano ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğü ile tamamlandı.

Galibiyeti getiren goller 5' Santi Comesana, 44' Alvaro Garcia ve 67' Oscar Trejo'dan geldi. Real Madrid'in gollerini ise 37' Luka Modric ve 41' Eder Militao kaydetti.

Bu sonucun ardından Real Madrid 32 puanda kalırken Rayo Vallecano 21 puana ulaştı.

TOP BALKONA KAÇTI

Son dakikalarda gol arayan Real Madridli futbolcunun çetiği şut kale arkasındaki binaya kaçtı. 

Balkondan Real Madrid'in maçını seyreden taraftarlar bir anda neye uğradığını şaşırdı. Valverde'nin çektiği şutta top balkondan evin içine girdi. 

O görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

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