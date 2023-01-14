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İspanya Süper Kupa sahibini buluyor. Barcelona mı Real Madrid mi?

İspanya’nın en prestijli organizasyonlarından olan Süper Kupa’nın sahibi 15 Ocak Pazar günü oynanacak El Clasico mücadelesi ile belirlenecek.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 12:24
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Barcelona mı Real Madrid mi? İspanya Süper Kupa sahibini buluyor

İspanya Süper Kupa sahibini buluyor. Barcelona mı Real Madrid mi?
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Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, Avrupa futbolunun dev isimlerini ekrana taşımaya devam ediyor. İspanya Süper Kupası maçlarını ekrana getiren Tivibu, final maçında da seyircisine futbol şöleni sunuyor.

Geçtiğimiz günlerde oynanan yarı final mücadelelerinin ardından finalin ismi El Clasico oldu. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak olan Real Madrid-Barcelona mücadelesinde ilk düdük 15 Ocak Pazar günü saat 22.00'da çalıyor. İspanya Süper Kupası finali, Tivibu Spor'dan canlı yayınlanacak.

BARCELONA PENALTILARLA FİNALDE

Geçtiğimiz sezonu ikinci sırada tamamlayarak Süper Kupa'da oynamaya hak kazanan Katalan ekip Barcelona, Real Betis ile oynadığı yarı final mücadelesini penaltılarla kazanarak adını finale yazdıran ekip oldu. Normal süresi 1-1, uzatma dakikaları ise 2-2 biten mücadelede Barcelona, seri penaltıları 4-2 kazandı.

İspanya Süper Kupası'nı 13 kez kazanarak kupanın en başarılı takımı olan Barcelona, 4 yıllık kupa hasretine son vermek istiyor. Tüm kulvarlarda oynadığı son 8 maçı kaybetmeyerek rüzgârı arkasına alan Xavi'nin öğrencileri, El Clasico galibiyetinin yanında İspanya Süper Kupası'nı kazanarak galibiyet serisine devam etmek istiyor.

REAL MADRID KUPA SAYISINI EŞİTLEMENİN PEŞİNDE

La Liga'nın ve Süper Kupa'nın son sahibi Real Madrid, Riyad'da, King Fahd Stadyumu'nda galibiyet için sahaya çıkıyor. İspanya Kral Kupası'nda geçtiğimiz sene Real Betis'e karşı final oynayan Valencia ile yarı finalde karşılaşan ve berabere biten mücadeleyi penaltılarla kazanan Real Madrid, Carlo Ancelotti yönetiminde İspanya Süper Kupası'nın peşinde. Kupayı 12 kez müzesine götüren Real Madrid, ezeli rakibi Barcelona ile kupa sayısını eşitlemek istiyor.

Birçok kulvarda birbiriyle yarışan, dünyanın en büyük derbilerinden biri olarak sayılan “El derbi Espanol, El Classic”, Real Madrid-Barcelona mücadelesi, 15 Ocak Pazar akşamı saat 22.00'da Tivibu ekranlarından Tivibu Spor 1 (78. Kanal) kanalından canlı yayınlanıyor.

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